Lazio: inaugurata la Casa della Comunita' 'Palombara Sabina'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - E' stata inaugurata la scorsa settimana la Casa della Comunita' 'Palombara Sabina', un presidio strategico pensato per avvicinare i servizi sanitari e sociosanitari ai cittadini e rafforzare il modello di assistenza territoriale. La struttura, situata in via Eusebio Possenti 10, nasce dalla trasformazione ed evoluzione della precedente Casa della Salute. E' stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, di cui 1.111.149 euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con un intervento che ha interessato un'area di 470 metri quadrati. Con fondi regionali pari a 500mila euro e' stato inoltre realizzato un intervento strutturale su tetto e solai, dotando l'immobile, composto da tre piani, di un ascensore.

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(RADIOCOR) 02-05-26 13:34:32 (0210)SAN,PA 5 NNNN