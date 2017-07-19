Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: inaugurata la Casa della Comunita' 'Palombara Sabina'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - E' stata inaugurata la scorsa settimana la Casa della Comunita' 'Palombara Sabina', un presidio strategico pensato per avvicinare i servizi sanitari e sociosanitari ai cittadini e rafforzare il modello di assistenza territoriale. La struttura, situata in via Eusebio Possenti 10, nasce dalla trasformazione ed evoluzione della precedente Casa della Salute. E' stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, di cui 1.111.149 euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con un intervento che ha interessato un'area di 470 metri quadrati. Con fondi regionali pari a 500mila euro e' stato inoltre realizzato un intervento strutturale su tetto e solai, dotando l'immobile, composto da tre piani, di un ascensore.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 02-05-26 13:34:32 (0210)SAN,PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,385 -1,07 17.35.21 1,385 1,405 1,40


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.