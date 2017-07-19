Lazio: inaugurata la Casa della Comunita' 'Palombara Sabina' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - La nuova Casa della Comunita' si configura come un presidio di riferimento per il Distretto sanitario, in grado di offrire un accesso semplificato ai servizi e una presa in carico continuativa della persona. Il modello organizzativo adottato, punta sull'integrazione tra ambito sanitario, sociale e amministrativo, per garantire risposte coordinate, tempestive e adeguate ai bisogni di salute del territorio. Tra i servizi attivi, il Punto Unico di Accesso (PUA) rappresenta il primo contatto per cittadini e cittadine, affiancato dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per le persone fragili e non autosufficienti, dal Centro Unico di Prenotazione (CUP/RECUP) e dalla Continuita' Assistenziale per le urgenze non differibili.

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(RADIOCOR) 02-05-26 13:35:19 (0211)SAN,PA 5 NNNN