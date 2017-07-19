Lazio: giunta approva rendiconto generale 2025, avanzo positivo di 321,8 mln -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - 'Il risultato raggiunto con il rendiconto 2025 rappresenta una svolta storica per la Regione Lazio - dichiarano il presidente Rocca e l'assessore al Bilancio, Righini - Abbiamo chiuso definitivamente una lunga stagione di squilibri finanziari, restituendo alla Regione credibilita' e capacita' di programmazione. Oggi possiamo guardare al futuro con basi solide, destinando risorse concrete agli investimenti e allo sviluppo dei territori, senza ricorrere a nuovo indebitamento. E' il risultato di un lavoro serio, responsabile e coerente con gli impegni assunti con i cittadini'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 28-04-26 17:15:01 (0604)PA 5 NNNN
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