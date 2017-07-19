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            Notizie Radiocor

            Lazio: firmato accordo ripartizione indennita' di Pronto Soccorso 2023-2025 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - I valori pro-capite delle indennita' che le aziende ospedaliere e sanitarie del Lazio inizieranno a erogare, sono differenziati in base alle figure professionali, secondo criteri che tengono in considerazione la responsabilita' diretta, la presa in carico dei pazienti e le procedure operative. Fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ogni azienda, a ciascun operatore di Pronto Soccorso verranno corrisposti (con ratei mensili) fino a circa 6mila 700 euro in piu' rispetto all'anno precedente.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 06-04-26 14:59:11 (0240)SAN,PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,19 -0,83 17.35.16 1,175 1,205 1,19


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