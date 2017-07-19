Lazio: estate 2026 al Castello di Santa Severa con eventi e concerti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Dal 1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna a essere il cuore pulsante dell'estate laziale con un ampio calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, al cinema, alla letteratura e all'arte contemporanea. La storica fortezza affacciata sul Mar Tirreno si prepara ad accogliere il pubblico in uno scenario unico, trasformandosi per tutta la stagione in un grande spazio culturale all'aperto. Con la rassegna 'Vivi il Castello di Santa Severa 2026', promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio, il grande prato ai piedi del castello si animera' di spettacoli, concerti e iniziative pensate per coinvolgere turisti, famiglie, residenti e visitatori di ogni eta'. Il complesso monumentale, di proprieta' della Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, si conferma cosi' uno dei principali poli culturali e turistici del litorale laziale.

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