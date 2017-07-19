Lazio: dalla Regione Lazio 35 mln in piu' per le borse di studio universitarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Grazie a un ulteriore stanziamento di oltre 35 milioni di euro, i 6.452 studenti universitari del Lazio risultati idonei ma non vincitori delle borse di studio per l'anno accademico 2025/2026, riceveranno il contributo regionale. Attualmente sono stati dichiarati vincitori, infatti, 32.370 studenti per un totale di oltre 165 milioni di euro stanziati. Con il prossimo scorrimento, previsto entro la fine del mese di aprile, infatti, i vincitori dovrebbero arrivare a circa 38.800 per uno stanziamento totale di oltre 200 milioni di euro. Si tratta del maggior numero di studenti beneficiari e della maggiore quota investita per essi. Si tratta dunque di oltre 30 milioni in piu' rispetto allo scorso anno, ma gia' lo scorso anno era stato stanziato piu' degli anni pregressi.

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