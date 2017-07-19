Lazio: dalla Regione Lazio 35 mln in piu' per le borse di studio universitarie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'La mia amministrazione - sottolinea il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - ha stanziato oltre 200 milioni di euro per l'anno accademico 2025/2026. Lo scorso anno furono stanziati 170 milioni di euro per 32.127 vincitori. La Giunta Zingaretti, al massimo, e' arrivata a 110 milioni di euro per finanziare le borse di studio di 30mila vincitori e, nell'ultimo anno di amministrazione di sinistra a guida Leodori, furono finanziate borse di studio per 114 milioni, coprendo 31.800 vincitori. Un risultato incredibile quello ottenuto, con 8mila beneficiari in piu' rispetto alla giunta Zingaretti, di cui andiamo fieri e che azzera ogni sterile polemica. Ci tengo a sottolineare, inoltre, che negli scorsi anni il valore medio della borsa di studio si attestava intorno ai 3.300 euro l'anno, mentre ora si attesta intorno ai 5mila euro. Infine, sono aumentati anche gli aventi diritto'.

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