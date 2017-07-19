Dati
            Notizie Radiocor

            Lazio: con STEP e Filiere Tecnologiche 85 milioni per ricerca e innovazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - Presentati gli avvisi STEP - FRI e Filiere Tecnologiche 2026, promossi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, per il sostegno all'innovazione e alla competitivita' del sistema produttivo regionale. Si tratta di due strumenti strategici che mettono complessivamente a disposizione 85 milioni di euro a favore delle imprese e degli organismi di ricerca del Lazio, con l'obiettivo di rafforzare le tecnologie critiche (Tecnologie Digitali, Cleantech, Biotecnologie, Spazio, Sicurezza e Difesa) e la capacita' delle imprese di accelerare i processi di innovazione. I due Avvisi prevedono una forte collaborazione con le Universita', il Rome Technopole e l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti come partner finanziario.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 07-03-26 15:08:27 (0319)PA 5 NNNN

              
