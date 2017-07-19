Lazio: Ciacciarelli, oltre 10 mln per riqualificazione patrimonio Ater Frosinone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - 'Lo stanziamento complessivo di 44 milioni e 200 mila euro a favore delle Ater del Lazio - che prevede la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale - comprende l'attribuzione di importanti risorse per l'Ater della Provincia di Frosinone.

Con l'attribuzione di oltre 10 milioni di euro a favore dell'Ater della provincia di Frosinone sara' possibile portare a compimento interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria di alloggi esistenti nei comuni di Ceprano e di Pontecorvo e di riqualificazione di alloggi sfitti presenti in diversi comuni della provincia'.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore della Regione Lazio. 'Con questo provvedimento confermiamo la volonta' di colmare progressivamente la mancanza di alloggi, assicurando la riqualificazione del patrimonio esistente e la rigenerazione del tessuto urbano.

Nel corso dei prossimi giorni sara' sottoscritta la convenzione con le Ater del Lazio, cosi' da garantire la celere definizione esecutiva di tali interventi, nella consapevolezza dell'importanza di lavorare con rapidita' ed efficienza per la piena rifunzionalizzazione del patrimonio abitativo del Lazio', aggiunge Ciacciarelli.

com-Dca.

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