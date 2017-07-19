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            Lazio: Castelli, piano strategico integrato per rilancio territori sisma

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Il Piano strategico rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio delle aree interne del Lazio colpite dal sisma. Con oltre 288 milioni di euro di investimenti, a cui si aggiungono le risorse della programmazione europea, costruiamo una base solida per accompagnare la ricostruzione materiale con uno sviluppo economico e sociale duraturo'. Cosi' il Commissario Straordinario Guido Castelli in occasione della presentazione a Roma del Piano Strategico di Sviluppo Socioeconomico Sostenibile dei 15 Comuni del cratere laziale del sisma 2016 'Parliamo - aggiunge Castelli - di uno strumento di governance territoriale che mette al centro la partecipazione, la condivisione e una visione di lungo periodo. E' un approccio particolarmente necessario per le aree interne e montane, dove serve una strategia integrata capace di valorizzare le specificita' locali e costruire nuove alleanze territoriali'.

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            (RADIOCOR) 24-04-26 16:33:36 (0526)PA,IMM,INF 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,40 -2,44 17.35.21 1,375 1,435 1,435


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