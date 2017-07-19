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            Lazio: Calandrini (FdI), avvio operativo Zls passaggio fondamentale rilancio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - "L'avvio operativo della Zona Logistica Semplificata del Lazio rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio economico del nostro territorio e per la competitivita' del sistema produttivo regionale. Oggi viene messo finalmente a disposizione delle imprese uno strumento atteso da tempo, capace di ridurre la burocrazia, accelerare gli investimenti e rafforzare la capacita' attrattiva del Lazio nei confronti di capitali nazionali e internazionali". Lo rileva Nicola Calandrini (FdI), presidente della commissione Bilancio del Senato. "In questo quadro - aggiunge in una nota - il lavoro portato avanti nell'ultimo anno per introdurre e sviluppare anche le Zone Franche Doganali nel basso Lazio, si inserisce pienamente in una strategia organica di crescita. Si tratta di strumenti complementari alla Zls, che consentono la sospensione dei dazi e una gestione piu' efficiente dei flussi finanziari, offrendo un vantaggio competitivo concreto alle imprese del territorio".

            com-nep

            (RADIOCOR) 31-03-26 18:58:36 (0707) 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,20 +2,13 17.35.03 1,165 1,20 1,17


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