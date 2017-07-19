Lazio: approvato accordo integrativo con Federfarma e Assofarm su farmacie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag -Elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, Telemedicina, screening preventivi e vaccinazioni: nel Lazio le farmacie diventano veri e propri centri polifunzionali di prossimita' in grado di fornire prestazioni e servizi sanitari al cittadino. La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca e grazie all'intesa raggiunta con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, ha infatti approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale che fornisce alle farmacie - dopo un primo periodo di sperimentazione - una cornice normativa chiara per poter svolgere e rendicontare al meglio i nuovi servizi.

Parallelamente, il testo approvato, affronta il tema della capillarita' sul territorio, concentrandosi sulle farmacie rurali sussidiate, che rappresentano veri e propri presidi di salute nei piccoli centri e nelle zone piu' isolate.

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