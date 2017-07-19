Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: approvato accordo integrativo con Federfarma e Assofarm su farmacie

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag -Elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, Telemedicina, screening preventivi e vaccinazioni: nel Lazio le farmacie diventano veri e propri centri polifunzionali di prossimita' in grado di fornire prestazioni e servizi sanitari al cittadino. La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca e grazie all'intesa raggiunta con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, ha infatti approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale che fornisce alle farmacie - dopo un primo periodo di sperimentazione - una cornice normativa chiara per poter svolgere e rendicontare al meglio i nuovi servizi.

            Parallelamente, il testo approvato, affronta il tema della capillarita' sul territorio, concentrandosi sulle farmacie rurali sussidiate, che rappresentano veri e propri presidi di salute nei piccoli centri e nelle zone piu' isolate.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 24-05-26 15:16:47 (0303)SAN,PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,51 -1,31 17.08.54 1,495 1,575 1,515


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.