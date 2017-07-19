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            Lazio: approvato accordo integrativo con Federfarma e Assofarm su farmacie -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 'Con questo accordo compiamo un passo concreto verso una sanita' sempre piu' vicina ai cittadini. Le farmacie del Lazio rafforzano il loro ruolo di presidi sanitari territoriali, diventando punti di riferimento non solo per l'accesso al farmaco, ma anche per la prevenzione, la telemedicina, gli screening e i servizi di assistenza di prossimita'. La farmacia dei servizi rappresenta una delle direttrici fondamentali della riorganizzazione del nostro Sistema Sanitario regionale: portare le prestazioni vicino alle persone, ridurre le distanze, alleggerire la pressione sugli ospedali e garantire risposte rapide soprattutto ai cittadini piu' fragili e a chi vive nelle aree interne e nei piccoli comuni. I risultati della sperimentazione confermano che questa e' la strada giusta', ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 24-05-26 15:17:07 (0304)SAN,PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,51 -1,31 17.08.54 1,495 1,575 1,515


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