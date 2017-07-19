Lazio: Angelilli, transizione energetica integra industria, innovazione e sostenibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - 'La transizione energetica e' una leva decisiva per lo sviluppo economico e sociale del Lazio. In una fase internazionale complessa, segnata da instabilita' e forti tensioni sui mercati energetici, rafforzare la capacita' dei territori di produrre innovazione, autonomia e competitivita' diventa una priorita' strategica. Stiamo costruendo un modello che integra industria, innovazione e territorio, capace di attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e rafforzare in modo strutturale la competitivita' del sistema produttivo regionale'. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione lazio Roberta Angelilli, oggi a Roma, presso l'Auditorium Inail Antonio Maglio, in occasione dell'Innovation Day Energia 2026, l'evento promosso dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e la Rete degli Spazi Attivi, dedicato alla promozione dell'innovazione nel settore cleantech e al rafforzamento dell'ecosistema regionale della transizione energetica.

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