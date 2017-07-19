Lazio: Angelilli, stiamo per fondare un nuovo distretto dell'aerospazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - 'Stiamo per fondare un nuovo distretto dell'aerospazio, un distretto industriale che sara' pronto per le sfide della prossima programmazione. La Commissione Europea ha confermato che si parla di 400 miliardi per la competitivita'. E circa 130 miliardi saranno destinati proprio a aerospazio, sicurezza e difesa. Quindi il Lazio si candida a essere un hub importante, protagonista a livello europeo'. Cosi' la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, a margine dell'incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e responsabile delle Politiche di Coesione Raffaele Fitto, a Bruxelles, in occasione del vertice tra le Regioni aderenti a Power Regions of Europe sul tema della politica di coesione 2028-2034.

