Lazio: al via le domande per i Voucher per lo Sport 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Sul sito di Sport e Salute tutti i residenti nella regione Lazio, dai 6 ai 18 anni le cui famiglie abbiano un Isee non superiore ai 50mila euro, possono presentare domanda per ricevere il voucher di 500 euro e scegliere dove fare sport tra i 5.454 corsi di varie discipline, messi a disposizione da 1.961 realta' sportive. Per il secondo anno consecutivo, la Regione Lazio, in collaborazione con Sport e Salute, sceglie di investire in maniera decisa sulla pratica sportiva, abbattendo la barriera economica d'accesso. Quest'anno, infatti, i giovani della regione hanno un ventaglio di possibilita' piu' ampio del 36% rispetto allo scorso anno, con un'offerta che coinvolge 2.620 impianti sportivi (+15% rispetto al 2025) in 217 Comuni del Lazio (+3%) e ben 366.054 posti dedicati ai voucher messi a disposizione, in aumento del 21% rispetto al 2025. Diverse le novita' inserite in questa seconda edizione del bando, tutte rivolte a semplificare ulteriormente le procedure. La pratica sportiva dovra' essere svolta per almeno 3 ore mensili scegliendo anche fino a tre associazioni, societa' sportive o enti del terzo settore di ambito sportivo, mentre per i ragazzi con disabilita' bastera' un'ora al mese.

com-Dca.

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