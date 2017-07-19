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            Notizie Radiocor

            Lazio: al via le domande per i Voucher per lo Sport 2026 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Si tratta di una delle piu' grandi operazioni per la promozione dello sport nel Lazio. Siamo particolarmente soddisfatti perche' tutti i numeri rispetto allo scorso anno sono in crescita. Il successo di questa iniziativa ci dice che abbiamo intercettato un bisogno reale e ci spinge a lavorare in questa direzione. Il bando si rivolge a una platea molto ampia e punta a non lasciare nessuno indietro. Restiamo convinti che lo sport, in quanto strumento per il benessere e per la crescita sana dei ragazzi, sia un diritto che va garantito senza esclusioni. Aver ampliato il numero di associazioni, societa' ed enti, di corsi, di impianti sportivi e di posti disponibili ci aiuta a raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo', afferma l'assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 19-04-26 18:05:51 (0421)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,42 -2,74 17.35.14 1,395 1,51 1,435


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