Lazio: al via le domande per i Voucher per lo Sport 2026 -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Si tratta di una delle piu' grandi operazioni per la promozione dello sport nel Lazio. Siamo particolarmente soddisfatti perche' tutti i numeri rispetto allo scorso anno sono in crescita. Il successo di questa iniziativa ci dice che abbiamo intercettato un bisogno reale e ci spinge a lavorare in questa direzione. Il bando si rivolge a una platea molto ampia e punta a non lasciare nessuno indietro. Restiamo convinti che lo sport, in quanto strumento per il benessere e per la crescita sana dei ragazzi, sia un diritto che va garantito senza esclusioni. Aver ampliato il numero di associazioni, societa' ed enti, di corsi, di impianti sportivi e di posti disponibili ci aiuta a raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo', afferma l'assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 19-04-26 18:05:51 (0421)PA 5 NNNN
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