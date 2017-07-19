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            Lazio: al Policlinico Umberto I nasce il nuovo ospedale di comunita'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Inaugurato, presso l'Edificio George Eastman, l'Ospedale di Comunita', struttura strategica destinata a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale e la continuita' delle cure tra ospedale e territorio. Questa struttura assume una valenza particolare perche' e' la prima tra quelle gia' avviate ad essere compresa nel perimetro del Policlinico Umberto I che garantira' la continuita' assistenziale. L'Ospedale di Comunita' del Policlinico Umberto I - allocato in viale Regina Elena 287/b al terzo piano - realizzato nell'ambito della Missione 6 Salute del PNRR e in attuazione del DM 77/2022, dispone di 20 posti letto dedicati alla presa in carico di pazienti clinicamente stabilizzati che necessitano di assistenza infermieristica continuativa, supervisione medica programmata e percorsi di recupero funzionale prima del rientro al domicilio o del trasferimento verso altri servizi territoriali.

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            (RADIOCOR) 07-06-26 15:18:03 (0310)SAN,PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +5,33 17.35.25 1,49 1,58 1,50


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