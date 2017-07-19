Lazio: al Policlinico Umberto I nasce il nuovo ospedale di comunita' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La nuova struttura rappresenta un modello innovativo di sanita' di prossimita', pensato per rispondere ai bisogni dei pazienti fragili, anziani e pluripatologici, contribuendo a ridurre le degenze inappropriate nei reparti per acuti, prevenire ri ospedalizzazioni evitabili, favorire percorsi di cura integrati, rafforzare il collegamento tra ospedale, territorio e servizi domiciliari. Particolare attenzione e' stata dedicata all'organizzazione multidisciplinare dell'assistenza, fondata sulla centralita' dell'assistenza infermieristica e sulla collaborazione tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, professionisti della riabilitazione e assistenti sociali.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 07-06-26 15:18:03 (0311)SAN,PA 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,58
|+5,33
|17.35.25
|1,49
|1,58
|1,50