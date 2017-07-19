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            Lazio: al Policlinico Umberto I nasce il nuovo ospedale di comunita' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La nuova struttura rappresenta un modello innovativo di sanita' di prossimita', pensato per rispondere ai bisogni dei pazienti fragili, anziani e pluripatologici, contribuendo a ridurre le degenze inappropriate nei reparti per acuti, prevenire ri ospedalizzazioni evitabili, favorire percorsi di cura integrati, rafforzare il collegamento tra ospedale, territorio e servizi domiciliari. Particolare attenzione e' stata dedicata all'organizzazione multidisciplinare dell'assistenza, fondata sulla centralita' dell'assistenza infermieristica e sulla collaborazione tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, professionisti della riabilitazione e assistenti sociali.

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            (RADIOCOR) 07-06-26 15:18:03 (0311)SAN,PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,58 +5,33 17.35.25 1,49 1,58 1,50


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