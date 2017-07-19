Lazio: a Roma si celebra la prima giornata regionale delle dipendenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Si celebra oggi a Roma la prima edizione della Giornata Regionale delle Dipendenze - in attuazione della legge regionale 5/2025 - promossa dall'ASP ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro, su mandato della Regione Lazio. L'appuntamento di oggi a Roma rappresenta il momento conclusivo di un percorso e, allo stesso tempo, un punto di partenza per la formazione e la condivisione di buone pratiche. Nell'occasione e' stata quindi presentata la ricerca 'Le dipendenze digitali tra i minori', promossa da Isma, a cura dell'Istituto Piepoli, condotta su 500 genitori di figli tra i 6 e i 18 anni residenti nel Lazio. L'indagine restituisce un quadro chiaro: il digitale e' ormai parte integrante della vita familiare e scolastica, ma genitori, insegnanti e professionisti della salute percepiscono una crescente difficolta' nel governarne l'uso. Pur riconoscendo la gravita' del fenomeno, le famiglie faticano pero' a parlare di vera e propria 'dipendenza' quando il problema riguarda la propria esperienza diretta.

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