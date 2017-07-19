Lazio: 9,5 milioni di euro per negozi e reti d'impresa del commercio locale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 'La misura s'inserisce nella strategia regionale volta a rafforzare l'economia di vicinato, rigenerare i centri urbani e avviare un percorso strutturato verso la nascita dei Distretti del Commercio del Lazio. Vogliamo tutelare questo autentico patrimonio economico, sociale e identitario della regione composto da negozi di vicinato, botteghe artigiane e storiche, pubblici esercizi e attivita' culturali e di servizio', ha aggiunto l'assessore Angelilli. Dal 2023 la Regione Lazio ha investito 25 milioni di euro, di cui 16 milioni hanno gia' finanziato 158 programmi di rete di 121 enti locali tra Comuni e Municipi di Roma capitale.

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