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            Lazio: 120 milioni Bei per imprese, riserva per automotive

            Ascolto dei lavoratori Stellantis di Cassino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - Una dotazione di 120 milioni di euro di provvista Bei, con possibilita' di chiedere fino a 300mila euro di credito agevolato da parte delle imprese. La misura e' stata 'fortemente voluta dalla regione Lazio a sostegno del tessuto industriale e in particolare del settore dell'automotive, il quale potra' contare su una riserva dedicata'. A parlare e' Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico. Le misure saranno presentate nel dettaglio il prossimo 23 aprile. Angelilli parla dopo avere incontrato i sindacati dei lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino, preoccupati per il calo produttivo e il disimpegno dell'azienda.

            Fro.

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            (RADIOCOR) 08-04-26 18:49:16 (0627)PA,INF 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,235 +3,35 17.35.29 1,175 1,26 1,20


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