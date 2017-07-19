Lazio: 120 milioni Bei per imprese, riserva per automotive

Ascolto dei lavoratori Stellantis di Cassino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - Una dotazione di 120 milioni di euro di provvista Bei, con possibilita' di chiedere fino a 300mila euro di credito agevolato da parte delle imprese. La misura e' stata 'fortemente voluta dalla regione Lazio a sostegno del tessuto industriale e in particolare del settore dell'automotive, il quale potra' contare su una riserva dedicata'. A parlare e' Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico. Le misure saranno presentate nel dettaglio il prossimo 23 aprile. Angelilli parla dopo avere incontrato i sindacati dei lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino, preoccupati per il calo produttivo e il disimpegno dell'azienda.

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