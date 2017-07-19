Lazio: 120 milioni Bei per imprese, riserva per automotive
Ascolto dei lavoratori Stellantis di Cassino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - Una dotazione di 120 milioni di euro di provvista Bei, con possibilita' di chiedere fino a 300mila euro di credito agevolato da parte delle imprese. La misura e' stata 'fortemente voluta dalla regione Lazio a sostegno del tessuto industriale e in particolare del settore dell'automotive, il quale potra' contare su una riserva dedicata'. A parlare e' Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico. Le misure saranno presentate nel dettaglio il prossimo 23 aprile. Angelilli parla dopo avere incontrato i sindacati dei lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino, preoccupati per il calo produttivo e il disimpegno dell'azienda.
Fro.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 08-04-26 18:49:16 (0627)PA,INF 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,235
|+3,35
|17.35.29
|1,175
|1,26
|1,20