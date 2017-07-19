Lazio: 120 milioni Bei per imprese, riserva per automotive -2

Angelilli: su Stellantis tavolo interregionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - L'assessore regionale al Lavoro, Alessandro Calvi, ha segnalato l'esubero di 45 lavoratori nelle aziende dell'indotto laziale dell'automotive e l'imminente scadenza (il 27 aprile) della cig per altri lavoratori. Angelilli ha poi ricordato la prossima disponibilita' di 100 milioni di fondi statali da concedere a fondo perduto, le cui modalita' saranno comunicate attraverso seminari sul territorio. In particolare per le aziende laziali ci sono poi le agevolazioni legate alle zone logistiche speciali (zls), con semplificazioni procedurali e credito agevolato. Sulla questione Stellantis, Angelilli, in vista della presentazione del piano industriale globale, il 21 maggio, ha affermato che 'dall'azienda ci aspettiamo un piano di azione chiaro, un piano industriale vero e proprio, con numeri precisi in termini di produttivita''. E annuncia a breve una iniziativa corale: 'questo venerdi' 10 ci sara' un tavolo con tutte le regioni italiane che ospitano stabilimenti automotive'. 'C'e' una forte determinazione per fare fronte unico; c'e' bisogno di far sentire forte una voce delle regioni', conclude.

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