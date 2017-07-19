Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: 11 milioni di euro ai Comuni per commercio di prossimita'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - La Regione Lazio ha stanziato 9 milioni di euro per sostenere le Reti d'Impresa. I contributi potranno essere richiesti dai Comuni del Lazio per finanziare associazioni locali di piccole e microimprese commerciali, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali e dei servizi. L'obiettivo e' favorire la rigenerazione urbana e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale. Nell'ambito della stessa strategia di valorizzazione del commercio di prossimita', due milioni di euro sono stati gia' destinati alla riqualificazione dei mercati su aree pubbliche, presi'di identitari dei territori e volano di attrattivita' turistica.

            La graduatoria del bando, appena pubblicata, ha previsto 22 progetti ammessi al finanziamento, relativi a mercati storici o periodici, compresi alcuni municipi di Roma Capitale, con una quota specifica riservata ai mercati rionali a maggiore attrattivita' turistica.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-03-26 15:02:31 (0316)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,185 -1,25 17.35.23 1,18 1,24 1,24


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.