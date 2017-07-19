Lazio: 11 milioni di euro ai Comuni per commercio di prossimita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - La Regione Lazio ha stanziato 9 milioni di euro per sostenere le Reti d'Impresa. I contributi potranno essere richiesti dai Comuni del Lazio per finanziare associazioni locali di piccole e microimprese commerciali, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali e dei servizi. L'obiettivo e' favorire la rigenerazione urbana e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale. Nell'ambito della stessa strategia di valorizzazione del commercio di prossimita', due milioni di euro sono stati gia' destinati alla riqualificazione dei mercati su aree pubbliche, presi'di identitari dei territori e volano di attrattivita' turistica.

La graduatoria del bando, appena pubblicata, ha previsto 22 progetti ammessi al finanziamento, relativi a mercati storici o periodici, compresi alcuni municipi di Roma Capitale, con una quota specifica riservata ai mercati rionali a maggiore attrattivita' turistica.

