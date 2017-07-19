Lavoro: Utilitalia, nuove assunzioni nei servizi pubblici, ma over 50 sono la meta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - L'occupazione nel mondo dei servizi pubblici segna un incremento a livello numerico e mostra il ciclo virtuoso intrapreso dalla contrattazione collettiva. Emerge dal Rapporto Lavoro 2026 realizzato da Utilitalia in collaborazione con Ref Ricerche: uno studio effettuato su un campione rappresentativo di oltre 110 mila lavoratori delle aziende di acqua, igiene urbana ed energia che fanno capo ad Utilitalia. L'occupazione mostra una tenuta nel settore energetico ed uno sviluppo nel settore idrico e in quello ambientale. I dati del rapporto confermano, inoltre, il ciclo virtuoso intrapreso dalla contrattazione collettiva nazionale, che ha permesso di ridurre i differenziali retributivi con i settori industriali, ampliando lo spazio a favore del premio di risultato e del welfare contrattuale ed aziendale, quest'ultimo declinato in un'ampia offerta di strumenti a tutela della qualita' del lavoro e del benessere delle persone che lavorano nei servizi pubblici essenziali. Anche l'occupazione femminile, che oscilla tra il 20,99% del settore ambientale e il 28,83% del gas-acqua, segna un incremento: le donne sono principalmente impiegate nelle attivita' amministrative e di gestione e ricoprono qualifiche medio-alte. Permangono tuttavia delle problematiche, la principale e' relativa all'alta eta' media, con gli over 50 che rappresentano circa il 50% della forza lavoro e gli under 40 fermi al 30%; servono quindi forti investimenti nella formazione per aggiornare le competenze.

bab.

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