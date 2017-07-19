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            Lavoro: rete di orientamento per le comunita' montane colpite dal sisma 2016

            Iniziativa di Sviluppo Lavoro e Commissario Ricostruzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Si amplia alle comunita' montane la rete di informazione e orientamento rivolta ai cittadini dei comuni dell'area del sisma del 2016, puntando a sostenere l'occupazione in queste aree.

            L'iniziativa, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, e dal Commissariato Straordinario del Governo per la Ricostruzione, e' una delle azioni messe in campo per arginare il fenomeno dello spopolamento nelle aree del sisma del 2016 (8 mila chilometri quadrati comprendenti 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e si pone l'obiettivo - si legge in una nota - di creare le condizioni affinche' giovani e lavoratori possano continuare a vivere in questi territori. Nelle comunita' montane si realizzeranno punti informativi di prossimita' per accompagnare donne inattive, giovani neet, persone inoccupate, disoccupate o lavoratori a basso reddito che cercano un reinserimento nel mercato del lavoro attraverso l'autoimprenditorialita'. Le opportunita' di sostegno al territorio sono state illustrate in una nota inviata alle comunita' montane e firmata da Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, e da Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016.

            com-Liv.

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