Lavoro: Mazzuca (Confindustria), mancano competenze piu' che opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - 'L'indagine di Confindustria sul lavoro conferma che al Sud quasi un'impresa su due incontra difficolta' nel reperire personale. Non siamo di fronte a una carenza di lavoro, ma a una carenza di competenze adeguate, soprattutto tecniche, digitali e specialistiche. La Calabria non e' un territorio privo di opportunita', ma un territorio in cui domanda e competenze non sempre riescono a incontrarsi'. Lo ha affermato Natale Mazzuca, vice presidente di Confindustria per le Politiche strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno, al Career Day di Unindustria Calabria, che si e' svolto a Catanzaro. 'Eventi come il Career Day di oggi sono fondamentali: mettono in connessione concreta giovani, universita' e sistema produttivo, rafforzando il legame tra formazione e impresa che oggi e' decisivo. Dobbiamo valorizzare e trattenere i giovani, creando opportunita' qualificate e attrattive', ha aggiunto, sottolineando che 'su questo, anche le politiche pubbliche devono fare la loro parte. Pnrr e Zes unica rappresentano leve strategiche per lo sviluppo del Sud, ma senza capitale umano non puo' esserci crescita duratura.

Servono quindi piu' Its Academy, formazione tecnico-professionale e integrazione tra scuola e lavoro. Il Mezzogiorno e' una priorita' nazionale: valorizzarne i talenti del Sud significa rafforzare la competitivita' dell'Italia'.

Fla-

(RADIOCOR) 08-05-26 18:07:02 (0626) 5 NNNN