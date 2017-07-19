Lavoro: Mazzuca (Confindustria), mancano competenze piu' che opportunita' -2

Di Stefano: 'Its Academy strumento efficace per mismatch' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - I lavori sono stati aperti da Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, e sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario al ministero dell'Interno, Wanda Ferro, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L'iniziativa registra un migliaio di iscrizioni ai colloqui, 120 aziende presenti, 1.500 studenti calabresi coinvolti, oltre mille i profili ricercati. 'Gli Its Academy sono tra gli strumenti piu' efficaci per colmare il mismatch tra domanda e offerta di competenze. Nel 2025 il 47% delle assunzioni e' stato di difficile reperimento e il 67,8% delle imprese ha faticato a trovare profili tecnici adeguati', ha detto Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, al Career Day di Unindustria Calabria. 'Gli Its funzionano perche' sono connessi alle imprese, formano competenze immediatamente spendibili e garantiscono tassi occupazionali spesso oltre l'80% a un anno dal diploma', ha aggiunto. 'Grazie anche al Pnrr, gli studenti sono passati da 11mila a oltre 40mila: una crescita che richiede ora un salto di qualita', a partire dal rafforzamento dei laboratori, vero cuore del modello. In questo quadro, la riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2 e' decisiva: piu' laboratorio, piu' didattica applicata, piu' connessione con il lavoro. Il fatto che la Calabria sia stata tra le prime regioni ad aderire alla riforma conferma la volonta' di creare opportunita' concrete per giovani e imprese'.

Fla-

(RADIOCOR) 08-05-26 18:09:55 (0628) 5 NNNN