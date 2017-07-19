Lavoro: Mattarella, attivare 'riserve' inespresse, donne e giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - "Potremmo intendere i punti maggiormente critici del nostro mercato del lavoro come potenzialita' ancora inespresse, come riserve a cui attingere velocemente per dare nuovo impulso alla societa' e all'economia italiana". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha aperto le celebrazioni della Festa del Lavoro con una visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera. Per il Capo dello Stato "certamente la prima di queste leve su cui concentrarsi e' il lavoro delle donne. L'occupazione femminile in Italia e' anch'essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato. Tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea" rileva ricordando che la disparita' "perdura nelle retribuzioni e nelle carriere". Per Mattarella, "l'altro punto critico da intendere come 'riserva' di potenziale sviluppo da attivare e' il lavoro dei giovani. Ancora troppo alta l'eta' di ingresso nel mercato del lavoro" afferma, aggiungendo che "nella nostra societa' i giovani sono poco ascoltati. C'e' una scarsa attenzione alla loro maturazione e alla loro indipendenza. Se guardiamo ai lavoratori definiti 'indipendenti' che lavorano per un solo datore, insomma lavoratori autonomi senza autonomia, scopriamo che la parte piu' consistente e' formata proprio da under 30. Sono numerosi i giovani ben istruiti che lasciano il nostro Paese per lavorare all'estero. Sono piu' di quelli che vengono in Italia. Nell'interesse del Paese, nell'interesse nazionale, questa tendenza va invertita".

nep

(RADIOCOR) 30-04-26 12:48:57 (0437) 5 NNNN