Lavoro: Landini, Governo non si sostituisca su contratti, attenda parti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - "Il Governo non puo' sostituirsi alle parti sociali sulla contrattazione. Si fermi un attimo e abbia la pazienza di ascoltare le parti sociali. Sarebbe un atto di saggezza politica aspettare e vedere cosa le parti sociali sono capaci di mettere in campo". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, nel corso della tavola rotonda al 25esimo Forum di Confcommercio, a cui hanno partecipato anche Cisl e Uil, e il sottosegretario del Lavoro Claudio Durigon.

"Riabituatevi a vederci insieme", ha detto Landini, rilanciando la necessita' di "una riforma fiscale seria, con la riduzione della tassazione sui lavoratori e sui pensionati e l'aumento della tassazione sulla rendita finanziaria e sui profitti: bisogna andare a prendere i soldi dove sono e aumentare il potere d'acquisto", ha ribadito.

bab

(RADIOCOR) 15-04-26 13:44:04 (0410) 5 NNNN