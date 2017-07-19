Lavoro: La Lumia (Avvocati Milano), AI aumenta responsabilita' professionista

'Oggi 2 avvocati su 3 usano l'AI, la formazione e' centrale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento 21 mag - 'Con l'uso dell'intelligenza artificiale il concetto di responsabilita' del professionista diventa sempre piu' importante'. E' quanto sostiene Antonino La Lumia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, intervenendo al panel "Lavoro nella tenaglia: Intelligenza artificiale, bassi salari, formazione da migliorare", nell'ambito del Festival dell'Economia.

Chi risponde dell'errore di fronte a una decisione suggerita da un algoritmo 'e' sempre il professionista', il quale, 'si rapporta con il cliente', aggiunge La Lumia, spiegando che 'la competenza a monte e' essenziale e chi ha un rapporto di fiducia con il cliente ha una responsabilita' piena'.

'Oggi due avvocati su tre utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e sono convinti che avra' un impatto economico positivo sulla professione', dice La Lumia, sottolineando che 'il mondo dell'avvocatura si sta formando tanto', su questo.

'La formazione deve essere centrale', anche perche' il vero rischio e' quello di una mutazione antropologica, quindi, ci deve essere sempre un presidio, altrimenti rischiamo di essere dominati dall'AI con il cervello che si atrofizzera''.

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(RADIOCOR) 21-05-26 16:47:54 (0681) 5 NNNN