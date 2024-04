Lavoro: gara Rfi su visite a sorpresa nei cantieri per sicurezza

4 lotti per oltre 6,6 mln. Offerte entro il 20 maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) ha pubblicato il bando di una gara per affidare il servizio di "esecuzione delle visite a sorpresa nei cantieri (Vsc) di lavoro delle imprese appaltatrici incaricate da Rfi". La gare ha un importo base di oltre 2,6 milioni, che potrebbe diventare di 6,6 milioni di euro attivando tutte le opzioni previste (in particolare il rinnovo per un anno del servizio). La gara e' suddivisa in quattro macro-lotti geografici che riuniscono le varie direzioni territoriali: lotto 1 (Genova, Milano, Torino, Verona), importo di 702.803,20 euro (1.757.008 euro, con opzioni); lotto 2 (Firenze, Bologna, Trieste, Venezia), importo 702.803,20 euro (1.757.008 euro, con opzioni); lotto 3 (Bari, Cagliari, Roma ), importo 646.578,94 euro (1.616.447,35 euro con opzioni); lotto 4 (Napoli, Palermo, Reggio Calabria), importo 604.410,75 euro (1.511.026,88 euro con opzioni). E' possibile partecipare a tutti i lotti ma sara' possibile aggiudicarsene al massimo due. Offerte entro il 20 maggio.

