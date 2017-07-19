Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lavoro: Fondo Ue adeguamento globalizzazione (Feg) anche per imprese in crisi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento Ue 2026/1139, che modifica il Regolamento Ue 2021/691 estendendo l'ambito di applicazione del Feg anche ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro e' imminente. Lo riferisce il ministero del Lavoro in una nota. Il Regolamento amplia cosi' la platea dei beneficiari del sostegno Feg: oltre che per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno gia' perso il lavoro saranno finanziabili gli interventi anche a favore dei lavoratori a rischio di imminente licenziamento, nonche' dei fornitori e dei produttori coinvolti nella filiera, interessati dagli stessi processi di ristrutturazione. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a rafforzare la tutela occupazionale in occasione di eventi di ristrutturazione aziendale su larga scala, con l'obiettivo di accompagnare i lavoratori nei percorsi di transizione professionale e favorirne il rapido reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze e opportunita' occupazionali.

            com-nep

            (RADIOCOR) 29-05-26 12:35:02 (0352) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.