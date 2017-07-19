Lavoro: Fondo Ue adeguamento globalizzazione (Feg) anche per imprese in crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento Ue 2026/1139, che modifica il Regolamento Ue 2021/691 estendendo l'ambito di applicazione del Feg anche ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro e' imminente. Lo riferisce il ministero del Lavoro in una nota. Il Regolamento amplia cosi' la platea dei beneficiari del sostegno Feg: oltre che per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno gia' perso il lavoro saranno finanziabili gli interventi anche a favore dei lavoratori a rischio di imminente licenziamento, nonche' dei fornitori e dei produttori coinvolti nella filiera, interessati dagli stessi processi di ristrutturazione. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a rafforzare la tutela occupazionale in occasione di eventi di ristrutturazione aziendale su larga scala, con l'obiettivo di accompagnare i lavoratori nei percorsi di transizione professionale e favorirne il rapido reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze e opportunita' occupazionali.

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(RADIOCOR) 29-05-26 12:35:02 (0352) 5 NNNN