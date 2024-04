Lavoro: Fiom e Uilm estendono a 8 ore sciopero di domani su salute e sicurezza

'Basta morti bianche' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Lo sciopero generale di 4 ore proclamato dalla Cgil e dalla Uil per domani 11 aprile, sara' esteso a 8 ore tra i metalmeccanici in tantissime aziende lungo tutto il territorio nazionale. In particolare, spiega un comunicato delle due organizzazioni sindacali, l'estensione a 8 ore e' stato stabilito dalle Fiom e dalle Uilm regionali per tutte le province dell'Emilia Romagna, delle Lombardia, delle Marche, della Sicilia. Cosi' come in molte altre province dove lo sciopero sara' effettuato per l'intera giornata lavorativa ad esempio a Venezia, Padova e Verona, Siena, Foggia, Udine, Pordenone, Vercelli e in tantissime altre aziende metalmeccaniche dove le Rsu, i delegati della Fiom e della Uilm, hanno allungato la proclamazione dello sciopero per tutti i turni lavorativi.

"Dopo l'ennesima strage sul lavoro accaduta ieri alla centrale idroelettrica di Suviana in provincia di Bologna, spiega la nota, mai come adesso occorre allargare la mobilitazione e gli scioperi a sostegno delle rivendicazioni del sindacato sulla salute e sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Si tratta di una protesta e una mobilitazione necessaria per rivendicare al Governo una nuova legislazione che contrasti la precarieta', la logica degli appalti al massimo ribasso, il dumping contrattuale insieme alla definizione di un piano nazionale sulla salute e sulla sicurezza in tutti luoghi di lavoro per rafforzare la prevenzione, gli organi ispettivi e i controlli, e che perseguiti anche penalmente le aziende inadempienti alla legge e ai dettami contrattuali".

com-vmg

