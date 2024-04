Lavoro: Fabi, Sud ancora penalizzato, giovani e donne i piu' a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Non solo in banca. Il Sud risulta penalizzato anche per il mercato del lavoro: se il tasso di occupazione media in Italia e' salito del 62,1% nell'ultimo trimestre 2023, in crescita rispetto al 60,7% del 2022, permangono forti differenze territoriali. E' quanto sottolinea una ricerca della Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, che oltre al risparmio analizza anche il mercato del lavoro in Italia.

Al Nord, si legge nel report, secondo gli ultimi dati Istat, il tasso di occupazione si attesta, a fine 2023, al 69,9% (dal 69% del 2022), con picchi del 70,7% nel Nord Est, dove la provincia autonoma di Bolzano che raggiunge il 74%, la Valle d'Aosta al 71,8% e l'Emilia Romagna al 71,4%. Nel Centro Italia il tasso di occupazione registrato e' stato del 66,1%, con la Toscana al 69,3% (in crescita dal 68,6% del 2022) e il Lazio al 63,5% (62,1% nel 2022). Al Sud il livello di occupazione si ferma al 49,1% con l'eccezione dell'Abruzzo che spicca col 62,2%, mentre la Campania risulta fanalino di coda a livello nazionale col 45,3% (seppur in crescita rispetto al 43,4% del 2022), seguito dalla Sicilia al 45,9% (43,2% nel 2022) e dalla Calabria al 47,6% (43,7% nel 2022). Specularmente, se si analizza il tasso di disoccupazione medio annuo a livello regionale, emergono le stesse sperequazioni, fortemente accentuate per alcune segmenti della popolazione all'interno degli stessi territori. Se, in particolare, si considera il tasso di disoccupazione nella fascia piu' giovane e si distingue per genere, emerge, a esempio, che una ragazza tra i 15 e i 24 anni in cerca di lavoro in Trentino Alto Adige ha una possibilita' su dieci (9,8%) di rimanere disoccupata, mentre una sua coetanea in Calabria ha piu' di una possibilita' su due (51,6%).

com-vmg

(RADIOCOR) 13-04-24 08:37:21 (0108) 5 NNNN