Lavoro: Confesercenti, in commercio e turismo meno autonomi, piu' dipendenti-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Il calo rilevato da Confesercenti interessa tutto il territorio. In valore assoluto le riduzioni piu' consistenti si registrano in Lombardia (-25.098), Lazio (-22.963), Veneto (-17.792), Emilia-Romagna (-16.037) e Toscana (-15.309); in termini percentuali, le flessioni piu' marcate sono nelle Marche (-25%), nel Lazio (-20,4%) e in Veneto (-18%), Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (entrambe intorno al -17%). "Il dato segnala una tendenza che va contrastata. Un tessuto diffuso di piccole imprese e lavoratori autonomi svolge una funzione economica essenziale: sostiene la densita' produttiva dei territori, alimenta concorrenza e pluralismo dell'offerta, crea occupazione e circolazione locale del reddito. Il lavoro autonomo si sta riducendo per effetto combinato di piu' fattori: pressione fiscale e amministrativa, costi energetici, locazioni commerciali, difficolta' di accesso al credito, squilibri competitivi con grandi operatori e piattaforme digitali. Servono interventi macro, sui costi dell'energia per i piccoli e per riequilibrare la concorrenza e garantire il pluralismo. Sarebbero necessari sostegni agli investimenti privati e incentivi per il ricambio generazionale. Sono necessarie piu' tutele e strumenti di welfare, che per imprenditori e imprenditrici resta una questione lasciata alle proprie forze. Solo cosi' tornare a mettersi in proprio potra' essere di nuovo una prospettiva sostenibile", afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti.

bab

(RADIOCOR) 11-05-26 09:48:50 (0171) 5 NNNN