Lavoro: Confesercenti, con giusto salario passo contro il dumping contrattuale

Vanno inclusi lavoratori autonomi e piccoli imprenditori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - 'Per la prima volta si tenta di introdurre il principio del giusto salario come strumento per contrastare il dumping contrattuale, come chiediamo da tempo. Se si vuole davvero vincere la sfida del lavoro di qualita', e' un passo importante che va nella direzione giusta'. Lo ha dichiarato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, commentando il decreto approvato dal Consiglio dei ministri. 'Guardiamo con favore all'attenzione del Governo sul tema, pur nella consapevolezza che le risorse disponibili restano limitate, cosi' come la durata dei provvedimenti. E' pero' positiva la scelta di ancorare i benefici ai contratti delle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative: il dumping contrattuale sottrae al solo terziario e turismo 1,5 miliardi di euro l'anno', ha aggiunto, sottolineando che 'e' concorrenza sleale, perpetrata ai danni dei lavoratori, e va combattuta con strumenti adeguati. Restano pero' esclusi dalle misure, ancora una volta, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori. Una politica del lavoro che si vuole davvero universale, pero', non puo' continuare a ignorare queste categorie. Quando parliamo di lavoro, dobbiamo includere tutte le forme di occupazione'.

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(RADIOCOR) 28-04-26 18:35:38 (0699) 5 NNNN