Lavoro: Confcommercio, bene Decreto Primo maggio, spazio a contrattazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Confcommercio esprime apprezzamento per quanto sembra emergere per l'impostazione del Decreto Primo maggio in fase di predisposizione da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il provvedimento, infatti, recepisce le istanze e le preoccupazioni espresse dal presidente della Confederazione, Carlo Sangalli, in merito alla necessita' di tutelare il valore della contrattazione collettiva di qualita'. E la scelta di superare l'iter della legge di delega in materia di contrattazione rappresenta un passaggio condivisibile. Cosi' Confcommercio in una nota, sottolineando che e' essenziale che il tema della rappresentanza e della definizione di un 'salario giusto' resti affidato alla dialettica tra le organizzazioni datoriali e sindacali leader, le uniche capaci di interpretare le reali dinamiche dei settori e di contrastare efficacemente il dumping contrattuale. Confcommercio apprezza, dunque, la sensibilita' della ministra Calderone nel voler garantire risposte celeri senza sovrapporsi al processo di confronto che le parti sociali stanno portando avanti con responsabilita'.

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(RADIOCOR) 20-04-26 10:18:07 (0189) 5 NNNN