Lavoro: 181.777 i papa' in congedo di paternita' nel 2024, sei su dieci

Inps e Save the Children, 59% nelle regioni del nord (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Sei papa' su dieci usano il congedo di paternita', la gran parte nelle regioni del nord e solo un quarto lo utilizza per intero.

Dalle elaborazioni di Save the Children sui dati Inps, diffuse alla vigilia della festa del papa', emerge un ritmo di aumento che si attenua dopo anni di progressiva crescita, con la scelta di prendersi cura dei figli nei primi giorni piu' diffusa ma non ancora universalmente condivisa. Nel complesso, sono stati 181.777 i padri che nel 2024 hanno utilizzato il congedo di paternita'. Tra questi,uno su due ha tra i 35 e i 44 anni, un impiego stabile e a tempo pieno e per il 59% vive nel Nord del Paese, mentre al Centro e al Sud vivono rispettivamente il 19% e il 22%. La tipologia contrattuale incide sensibilmente sulla durata: i lavoratori full time utilizzano mediamente quasi due giorni in piu' rispetto ai part time (+1,9 giorni), mentre chi ha un contratto a tempo indeterminato sfrutta mezza giornata in piu' rispetto a chi e' assunto a termine (+0,5 giorni). Anche la posizione lavorativa fa la differenza, con impiegati e dirigenti che ricorrono al congedo circa un giorno in piu' rispetto ai lavoratori manuali, mentre livelli retributivi piu' elevati risultano associati a un uso piu' contenuto della misura. Tra le regioni vincono Lombardia e Lazio. In Lombardia il 38,2% degli utilizzatori del Nord, seguita a lunga distanza dal Veneto con il 18,9% ed Emilia-Romagna al 16,8%. Al Centro il Lazio pesa per il 45% e la Toscana il 32,3%.

ami

(RADIOCOR) 16-03-26 12:06:08 (0250) 5 NNNN