Italia-India: Meloni ricevera' il premier Modi il 20 maggio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Roma sara' l'ultima tappa di una missione che, dal 15 al 20 maggio vedra' il premier indiano Modi negli Emirati Arabi Uniti e, a seguire, in Olanda, Svezia, Norvegia e Italia. Il Ministero degli Esteri indiano, in una nota di presentazione della missione, cosi' contestualizza la tappa italiana: "Su invito del primo ministro della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni", Modi "effettuera' una visita ufficiale in Italia dal 19 al 20 maggio 2026. L'ultima visita del primo ministro in Italia risale al giugno 2024, in occasione del vertice del G7. Durante la visita, incontrera' il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e terra' colloqui con il primo ministro Meloni.

La visita si svolge in un contesto di forte slancio nelle relazioni bilaterali, con entrambe le parti impegnate nell'attuazione proattiva del Piano d'azione strategico congiunto 2025-2029, una road map completa per la cooperazione in vari settori, tra cui: il commercio bilaterale, che ha raggiunto i 16,77 miliardi di dollari nel 2025; la promozione degli investimenti, che ha registrato un flusso cumulativo di investimenti diretti all'estero pari a 3,66 miliardi di dollari (aprile 2000-settembre 2025); difesa e sicurezza; energia pulita; innovazione; scienza e tecnologia; relazioni tra i popoli".

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(RADIOCOR) 11-05-26 18:16:37 (0548)GOV 5 NNNN