Italia: Pmi servizi cala a 48,8 a marzo da 52,3 -2

Inflazione costi operativi ai massimi da oltre 3 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - "Con la difficile situazione internazionale del conflitto in Medio Oriente che ha pesato sulla domanda e sull'attivita', l'economia del terziario in Italia ha dato a marzo segnali di fragilita'. Il settore ha registrato il piu' forte tasso di contrazione in quasi due anni e mezzo, indicando il quarto declino mensile della produzione" osserva Eleanor Dennison di S&P Global Market Intelligence.

"L'aumento del costo del carburante, dell'energia e delle materie prime ma anche dei salari - sottolinea - ha pesato ulteriormente sulle spese operative, con un tasso di inflazione dei costi impennatosi ai massimi rialzi in piu' di tre anni. Con le aziende che spingono ad aumentare i prezzi di vendita per assicurarsi margini di guadagno, le previsioni sulla domanda futura navigano in acque piu' difficili".

Sotto la superficie comunque, aggiunge l'economista - "ci sono stati segnali di resilienza. Nonostante il contesto sia incerto, due dei cinque settori monitorati hanno indicato una crescita'.

fon

(RADIOCOR) 07-04-26 10:21:11 (0226) 5 NNNN