Istat: export sale solo al Centro in IV trimestre, 2025 in aumento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - Nel 2025, l'aumento delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Lazio, Lombardia, Abruzzo e Campania spiega per 2,6 punti percentuali la crescita dell'export nazionale rispetto al 2024; un ulteriore contributo positivo di un punto percentuale deriva dalle maggiori esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti dalla Toscana.

All'opposto, la contrazione delle vendite di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici dalla Toscana e di prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna fornisce un contributo negativo di un punto percentuale alla variazione dell'export. Nell'intero anno, i contributi positivi maggiori all'export derivano dall'aumento delle vendite della Toscana verso Svizzera (+201,1%), Francia (+39,2%), Spagna (+76,4%), Stati Uniti (+19,9%) e paesi Opec (+44,5%) e del Lazio verso gli Stati Uniti (+54,2%). Gli apporti negativi piu' ampi provengono dal calo delle vendite della Toscana verso la Turchia (-55,8%), del Lazio verso i Paesi Bassi (-24,0%) e dell'Emilia-Romagna verso gli Stati Uniti (-6,5%). Nel 2025, le province che contribuiscono in misura maggiore a sostenere le vendite sui mercati esteri sono Firenze, Arezzo, Trieste, Varese e Frosinone; forniscono i contributi negativi piu' ampi, Siracusa, Milano, Cagliari, Ascoli Piceno e Siena.

bab

