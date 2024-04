Israele: rischio ecalation dopo attacco, Biden e leader mondo chiedono prudenza - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Intanto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che presiede il G7, ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell'attacco iraniano contro Israele. L'obiettivo e' "prendere insieme una posizione al fine di frenare l'escalation di individuare la strada per giungere a una soluzione diplomatica e quindi politica di questo conflitto, che dobbiamo assolutamente arginare", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Meloni ha subito ribadito "la condanna agli attacchi iraniani contro Israele", esprimendo "forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla". Anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un post su X ha condannato l'attacco e chiesto di lavorare per evitare l'escalation: "Gli attacchi senza precedenti di droni e missili da parte dell'Iran contro Israele rappresentano una grave escalation. Rischia di innescare ulteriore caos in tutto il Medio Oriente. L'UE condanna l'attacco nei termini piu' forti possibili e continuera' a lavorare per allentare la tensione e impedire che la situazione si trasformi in ulteriori spargimenti di sangue", ha scritto. E' affidata a X anche la reazione del presidente francese, Emmanuel Macron: "Condanno con la piu' grande fermezza l'attacco senza precedenti lanciato dall'Iran contro Israele, che minaccia di destabilizzare la regione. Esprimo solidarieta' al popolo israeliano. Il legame della Francia alla sicurezza di Israele, dei nostri partner e alla stabilita' regionale. La Francia lavora per la de-escalation con i propri partner e chiede moderazione", ha scritto.

Ars

(RADIOCOR) 14-04-24 11:34:48 (0211) 5 NNNN