Iran: voci di negoziato per una potenziale tregua di 45 giorni
Lo scrive Axios ma Teheran smentice (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - Gli Stati Uniti, l'Iran e "un gruppo di mediatori regionali" starebbero discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe anticipare la fine della guerra in Iran.
Lo ha scritto il sito di notizie Axios citando fonti statunitensi ed israeliane. Notizia tuttavia smentita da un'agenzia di stampa iraniana. Secondo Axios, ci sono minime chances di raggiungere un accordo entro 48 ore ma sarebbe questo l'ultimo sforzo possibile per prevenire una drammatica escalation della guerra.
red-Ggz
(RADIOCOR) 06-04-26 09:36:30 (0084) 5 NNNN