Iran: Trump minaccia giacimenti gas se Teheran continua attacchi a Qatar

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - Donald Trump ha minacciato di colpire i giacimenti di gas iraniani se Teheran non cessera' gli attacchi contro il Qatar. Se l'Iran "decide sconsideratamente di attaccare un paese completamente innocente, ovvero il Qatar, gli Stati Uniti, con o senza l'aiuto o il consenso di Israele, distruggeranno in modo massiccio l'intero giacimento di gas di South Pars con una forza e una potenza che l'Iran non ha mai visto ne' conosciuto prima", ha scritto Trump, confermando che Israele e' responsabile dell'attacco alla parte iraniana di questo giacimento di gas offshore nel Golfo Persico, la cui altra parte e' gestita dal Qatar. Gli Stati Uniti "non sapevano nulla" dell'attacco, ha affermato Trump. Per rappresaglia, l'Iran ha attaccato il complesso di gas di Ras Laffan in Qatar, il piu' grande impianto di gas naturale liquefatto al mondo. QatarEnergy ha segnalato "danni considerevoli".

bab.

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