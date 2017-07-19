Dati
            Notizie Radiocor

            Iran: Trump, distrutte 42 navi nemiche in tre giorni, loro comunicazioni ko

            "Su scala da uno a 10, alla campagna militare darei 15" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - 'Abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni. Le loro comunicazioni e telecomunicazioni sono interrotte. Non so come comunichino adesso, ma immagino che troveranno un modo'.

            Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando degli attacchi Usa in Iran nel corso di un evento sullo 'Shield of Americas'. Trump ha definito i soldati che hanno perso la vita nel conflitto in Iran 'degli eroi' e ha assicurato che l'America cerchera' 'di ridurre' al minimo le perdite. 'Alla campagna in Iran darei 15 su una scala da uno a 10', ha detto ancora il presidente.

            red-Mar

            (RADIOCOR) 07-03-26 16:19:11 (0364) 5 NNNN

              


