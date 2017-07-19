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            Iran: Trump, cosa piu' importante accordo e' che Teheran non avra' armi nucleari

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Evian, 15 giu - "La cosa piu' importante e' che l'Iran non avra' armi nucleari. Su questo punto hanno dato pieno consenso, garantendo forti poteri di controllo e non avranno armi nucleari che era il punto cruciale, perche' probabilmente le avrebbero usate se le avessero avute". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al G7 ad Evian all'inizio dell'incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

            vmg

            (RADIOCOR) 15-06-26 18:35:15 (0603) 5 NNNN

              


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