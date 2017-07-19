Iran: Trump attacca Merz, "pensa sia giusto abbia il nucleare, non sa di cosa parla"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - "Il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non sa di cosa parla! Se l'Iran avesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe in ostaggio.

Sto facendo qualcosa con l'Iran, proprio ora, che altre nazioni, o presidenti, avrebbero dovuto fare molto tempo fa.

Non c'e' da stupirsi che la Germania stia andando cosi' male, sia economicamente che in altri ambiti!". Lo ha scritto il presidente americano DonaldTrump dopo che il cancelliere tedesco aveva detto che gli Usa non hanno una strategia in Iran.

red-Ale

(RADIOCOR) 29-04-26 08:35:33 (0163) 5 NNNN