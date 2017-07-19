Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: Trump attacca Merz, "pensa sia giusto abbia il nucleare, non sa di cosa parla"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - "Il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non sa di cosa parla! Se l'Iran avesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe in ostaggio.

            Sto facendo qualcosa con l'Iran, proprio ora, che altre nazioni, o presidenti, avrebbero dovuto fare molto tempo fa.

            Non c'e' da stupirsi che la Germania stia andando cosi' male, sia economicamente che in altri ambiti!". Lo ha scritto il presidente americano DonaldTrump dopo che il cancelliere tedesco aveva detto che gli Usa non hanno una strategia in Iran.

            red-Ale

            (RADIOCOR) 29-04-26 08:35:33 (0163) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.