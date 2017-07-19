Iran: secondo round negoziati con Usa a Islamabad entro venerdi' (Al Jazeera)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad probabilmente si terra' prima di venerdi'. Lo riporta Al Jazeera, citando due fonti della sicurezza pakistana che hanno detto di essere giunti a questa conclusione basandosi su diversi fattori. In primo luogo, hanno citato il fatto che "due aerei da trasporto pesante statunitense, C-17 Globemaster, sono atterrati alla base aerea di Noor Khan a Rawalpindi", vicino alla capitale pakistana. Hanno inoltre detto che "le strade dall'aeroporto alla Zona Rossa di Islamabad sono state temporaneamente chiuse, indicando un rafforzamento delle misure di sicurezza". Infine, "sia l'hotel Serena che il Marriott di Islamabad vengono sgomberati dagli ospiti senza nuove prenotazioni consentite fino a venerdi'". Il primo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran si e' svolto proprio all'Hotel Serena di Islamabad.

red-Mar

(RADIOCOR) 19-04-26 10:45:48 (0159) 5 NNNN