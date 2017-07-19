Iran: scatta risposta ad attacco, primi missili su Israele
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Scatta la risposta dell'Iran all'attacco congiunto di Usa e Israele, con due ondate di missili lanciate contro il Nord dello Stato ebraico. Le forze di difesa hanno riferito di aver intercettato "missili lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele". Al momento non si registrano feriti. Suonano le sirene anche a Tel Aviv e nella parte centrale del Paese.
